〈XGのメンバーには一切の落ち度はございません〉冷たい雨の中、警視庁湾岸署から茶髪に黒いスーツ姿で出てきたのは、人気アーティストグループ『XG』元プロデューサーのSIMONこと、酒井じゅんほ被告（39）である。酒井被告は、２月下旬、愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして逮捕。警視庁の調べに対し「１年半前にコカインを始めた」などと、罪を認めていた。そして、３月24日に麻薬取締法違反（使用）の罪で東京