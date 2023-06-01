ワールド・ベースボール・クラシック準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝プエルトリコ―イタリア戦が米ヒューストンのダイキンパークで行われた。試合は開始開始から約1分で動く。プエルトリコの1番ウィリー・カストロ外野手（ロッキーズ）が先頭打者ホームランを放った。ナインはいきなりお祭り騒ぎで出迎え、早朝の日本ファンも驚いていた。日本―ベネズエラ戦の開始6時間前