3月末で閉校する熊本県五木村の五木東小学校と五木中学校合同の閉校式が開かれ、在校生や卒業生など約200人が参加しました。2025年に創立150周年を迎えた五木東小は五木中と統合し、4月に義務教育学校「五木学園」が開校します。■児童代表「今まで小学校、中学校それぞれで築き上げてきた伝統を五木学園へ引き継ぎ、さらに良い伝統にできるように頑張ります」最後には校歌を斉唱し、母校との別れを惜しみました。