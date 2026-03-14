【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節】(ユアスタ)仙台 3-1(前半3-0)相模原<得点者>[仙]オウンゴール(5分)、武田英寿(27分)、岩渕弘人(44分)[相]杉本蓮(77分)<警告>[相]ピトリック(74分)主審:中井敏博