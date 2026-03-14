ハッチバックベースの傑作スポーツカーその出自は、あまり期待できるものではなかった。1988年登場のフィアット・ティーポのプラットフォームをベースとしており、長い年月をかけて量産化に漕ぎつけた。【画像】中古車は今が狙い目？ アルファ・ロメオの傑作スポーツカー【916系GTV＆スパイダーを詳しく見る】全30枚旧型のアルファ・ロメオ『GTV』は、ジョルジェット・ジウジアーロ設計の後輪駆動の4人乗りクーペだった。『アル