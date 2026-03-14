緊迫する中東情勢が、世界ブランド「松阪牛」の輸出戦略に影を落としています。高値での販売が期待されていたドバイへの出荷がストップし、肉が倉庫に留まる事態も発生。販路の柱として期待されていただけに、不安が広がっています。 ■高値で売れる「ドバイ」へ！その矢先に… 明和町にある『三重加藤牧場』では、およそ400頭の松阪牛を育てていて、このうち5％ほどが海外へ輸出されています。 2020年か