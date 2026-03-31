中谷潤人選手（右）と共に自著を持つ著者の林壮一氏（左）情熱は人を動かす。『超える 中谷潤人ドキュメント』を上梓した林壮一氏の話に耳を傾けるとそう思わざるをえない。本書は5月2日、東京ドームで井上尚弥（大橋ボクシングジム）が保持する世界統一スーパーバンタム級王座に挑戦する世界3階級制覇王者・中谷潤人（M．Tジム）のノンフィクションだ。もっとも、中谷がボクシングを始めてから井上との夢の頂上対決を実現するまで