中身は「Z」や「ムラーノ」!?日産の英国法人は昨年2025年5月14日、20年以上前に誕生したワンオフのミッドシップ（MR）スポーツモデル「マイクラ350SR」をレストモッド（レストアとモディファイを組み合わせたカスタム）し、新たな姿で公開していました。マイクラ350SRは、2002年に英国工場で生産された3代目「マイクラ」（日本名：マーチ）をベースに、当時の英国ツーリングカー選手権（BTCC）で活躍したレーシングチームが20