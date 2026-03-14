中身は「Z」や「ムラーノ」!?

日産の英国法人は昨年2025年5月14日、20年以上前に誕生したワンオフのミッドシップ（MR）スポーツモデル「マイクラ350SR」をレストモッド（レストアとモディファイを組み合わせたカスタム）し、新たな姿で公開していました。

マイクラ350SRは、2002年に英国工場で生産された3代目「マイクラ」（日本名：マーチ）をベースに、当時の英国ツーリングカー選手権（BTCC）で活躍したレーシングチームが20年以上前に製作したワンオフモデルです。

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車両重量わずか約1200kgのコンパクトなボディのキャビン後方には、「ムラーノ」用の3.5リッターV型6気筒エンジンがミッドシップマウントされ、トランスミッションには走りの6速MTが組み合わされています。

さらに「350Z」（日本名：フェアレディZ）から流用したエキゾーストマニホールドや、NISMO製のハイリフトカムシャフト、専用インダクションなどを組み合わせ、ECUにもモディファイが施されています。

これにより、最高出力は元の265馬力から約300馬力にまで引き上げられており、その軽さも相まって想像を絶する加速性能を誇ります。

足元には18インチのRAYS製350Z用アルミホイールを装着し、只者ではないオーラを放つこのマシン。これまで日産のイベントなどで活躍してきましたが、誕生から23年（日本語の「2＝ニ」「3＝サン」の語呂合わせ）という特別な節目を迎えたこと、そして新型「マイクラ」が公開され新時代へと突入したことから、大規模なリフレッシュが施されることになりました。

レストモッドを手がけたのは、新型マイクラや「コンセプト20-23」を生み出したロンドンの日産デザインヨーロッパのチームです。

エクステリアは、サテン仕上げの「リキッドシルバー」をベースにブルーのハイライトをあしらい、グリルや下部はグロスブラックで引き締められています。さらに、「300ZX」（Z32型フェアレディZ）のテールランプからインスピレーションを得たという新しい「=III 23」アイコンのグラフィックが採用されました。

フロントには、新型マイクラを彷彿とさせる半円形のデイタイムランニングライトを備えたLEDヘッドライトが新たに組み込まれ、モダンな表情へと生まれ変わっています。

インテリアもアップデートされており、新しいシートやハーネスが採用されたほか、Apple CarPlayやAndroid Autoに対応した9インチのタッチスクリーンが搭載され、現代的な快適性も手に入れています。しかし、豪快なV6エンジンのサウンドは健健で、音楽を聴くのはクルージング中や停車時がおすすめだといいます。

生まれ変わったマイクラ350SRは、20年以上前の開発時にも使用された英国ミルブルック試験場にて、2026年5月15日に開催されたSMMTテストデーで公開されました。