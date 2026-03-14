ベネズエラ打線の中軸を成すアラエス（右）とアクーニャJr. photo by Getty Images前編：WBC2026準々決勝「侍ジャパンvs.ベネズエラ」展望日本時間３月15日（日）10時にプレーボールとなる第６回WBC（ワールドベースボールクラシック）準々決勝で「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ。グループリーグではドミニカ共和国に敗れたとはいえ、メジャーリーガーを中心に、攻守ともにバランスの取れた布陣で強力だ。日本の前に立ちはだか