

ベネズエラ打線の中軸を成すアラエス（右）とアクーニャJr. photo by Getty Images





前編：WBC2026準々決勝「侍ジャパンvs.ベネズエラ」展望

日本時間３月15日（日）10時にプレーボールとなる第６回WBC（ワールドベースボールクラシック）準々決勝で「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ。グループリーグではドミニカ共和国に敗れたとはいえ、メジャーリーガーを中心に、攻守ともにバランスの取れた布陣で強力だ。

日本の前に立ちはだかるベネズエラのここまでの戦いぶりを踏まえて戦力を分析する。

【"負けてなお強し"を印象づけた布陣】

ベネズエラは派手さこそないが、攻守のバランスが取れた危険なチームーー第６回WBC準々決勝で日本は難敵と対戦することになった。ハイレベルなD組を3勝1敗で突破したラテンの強国は、２大会連続制覇を目指す日本にとっても警戒すべきチームであることは間違いない。

「（ドミニカ共和国戦でも）選手たちはあきらめなかった。優勝したいなら強いチームを倒さなければならない。日本が本命ならそれに備えるだけのことだ」

オマール・ロペス監督がそう述べるとおり、ベネズエラは11日（日本時間12日）のドミニカ共和国戦でも真っ向勝負を演じた。序盤からリードを許しながら、同組の大本命と目されたライバルと最後まで激戦を展開。惜しくも５―７で敗れたものの、"負けてなお強し"という底力を感じさせる戦い方ではあった。

今大会が始まる前、ベネズエラの戦力には少なからず疑問が呈されていた。故障や保険問題などでホセ・アルチューベ、パブロ・ロペス、ミゲール・ロハス、ホセ・アルバラード、ロベルト・スアレスといったベテランの欠場が決定。過去のチームと比べて層が薄くなった感は否めず、ベネズエラの地元メディアですら「特に投手陣はちょっと厳しいかも」と話していたものだった。

実際にD組での初戦に登板した６人の投手中５人、スタメン出場した９人の野手中５人がWBC初出場。それでも蓋を開けてみれば、ここまでのベネズエラはベテランと若手がうまく噛み合い、瑞々（みずみず）しいプレーを続けている。

打線では2024年まで両リーグをまたいで３年連続メジャー首位打者のルイス・アラエス（ジャイアンツ）が軸となり、今大会では打率.500（14打数７安打）、２本塁打、９打点と絶好調。2023年にメジャー史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」を達成したロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）が1番打者として牽引し、こちらも打率.308、出塁率 .526と力を発揮してきた。さらにウィルソン＆ウィリアムのコントレラス兄弟（所属はそれぞれレッドソックス、ブリュワーズ）、ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）、ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）、エウヘニオ・スアレス（レッズ）、サルバドール・ペレス、マイケル・ガルシア（以上、ロイヤルズ）といったメジャーの主力級が揃ったラインナップは切れ目がない。

投手陣の健闘も光っている。開幕のオランダ戦では合計６投手の継投で６―２で勝利し、９日のニカラグア戦でも７人の投手を繋いで４―０の完封勝利を飾った。最新のドミニカ共和国戦でも5回以降は５人の救援投手が無失点でつなぎ、おかげで終盤までわからない接戦になった。これらのリリーバーたちを語る時、ロペス監督の表情は誇らしげになる。

「人は名前を期待するものだが、必ずしも名前のある選手が結果を出すとは限らない。マウンドに上がる投手こそが相手を打ち取る責任を負っている。この大会で成功するために、大きな名前は必要ないんだ」

もちろんアクーニャ、アラエスといったビッグネームの働きも重要だが、彼らだけで勝ってきたわけではない。それぞれ３試合無失点のアンドレス・マチャド（オリックスでプレー）、ホセ・ブット（ジャイアンツ）、アンヘル・セルパ（ブリュワーズ）、昨季カブスで22セーブを挙げたダニエル・パレンシアといったまだ比較的無名の救援投手たちこそがベネズエラの象徴となる。

アンドレス・ヒメネス遊撃手（ブルージェイズ）は大会前、「ベネズエラ代表として初めて出場する選手も多く、みんながワクワクしている。これまでとはひと味違ったモチベーションが生まれているように思う」と話していたが、実際にフレッシュなチーム内にまとまりが生まれているのだろう。

【日本優位は変わらないが接戦となれば......】

このようなベネズエラの力を認めたうえで、準々決勝はやはり日本が優位という見方が圧倒的ではある。大谷翔平（ドジャース）、吉田正尚（レッドソックス）、鈴木誠也（カブス）という侍ジャパンが誇るメジャートリオが好調であり、何よりも先発投手として山本由伸（ドジャース）を起用できるのは大きい。隙のない前回王者を苦しめるために、ベネズエラのほうもエースの先発左腕ランヘル・スアレス（レッドソックス）の投球が重要になってくる。

スアレスは球威こそさほどではないが、投球のうまさを武器にフィリーズの主戦格として過去2年連続12勝。とにかくマウンド度胸が抜群であり、プレーオフで通算11戦 で防御率1.48という成績にもそれが示されている。

「4万人の観衆の前で素晴らしい投球をしてくれると思う。彼はWBCの中でも最高の投手の一人だから」

ロペス監督はそう語り、スアレスに対する信頼は揺るぎがない。スアレスは昨秋地区シリーズのドジャース戦でも大谷を３打数無安打１三振に抑えており、WBCのビッグステージでも臆することは絶対にないはずだ。

先発投手の投球回数制限が１試合最大80球まで拡大される準々決勝。山本が５、６回まで快投し、日本が２、３点のリードを奪えば、侍ジャパンの順当な勝利が見えてくる。しかし、中盤までスアレスが踏ん張り、ベネズエラが自信を持つ終盤のブルペン勝負に持ち込まれた場合には......。

もちろん日本にとっても試練の一戦である。そして、前回の準々決勝では終盤までアメリカをリードしながら、８回にトレイ・ターナーに満塁弾を許して敗れたベネズエラにとっても、再び大一番が到来した。これまでの両チームの戦いぶりを見る限り、１点を争う接戦になることが有力。スリリングな空気感とともに、マイアミの地で新たな名勝負が生まれそうな予感が濃厚に漂ってくる。

後編「母国・ベネズエラ代表は侍ジャパンにどう挑むか 在米ベテラン記者が指摘する「打倒・日本」へのカギとは