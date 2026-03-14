前編記事『台湾マフィアの幹部が暴露「ゾンビタバコは日本で凄く売れる」…アジアの麻薬ビジネスが国内で急拡大した「平和ボケすぎる事情」』につづき、「竹聯幇」現役幹部が明かした台湾マフィアの現状、そして有事を巡り、攻防戦を続ける中国について台湾マフィアの本音をお伝えする。日本進出を目論む「台湾マフィア」台湾マフィアの中でも最大規模の勢力を誇るのが「竹聯幇（チクレンホウ）」だ。台湾の犯罪組織の名称は「黒社