記者会見し、アルペンスキー女子座位で獲得した銀メダル2個を手にする村岡桃佳＝13日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでアルペンスキー女子座位の村岡桃佳（トヨタ自動車）が13日、コルティナダンペッツォで記者会見し、けがを乗り越えてスーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得したことについて「満足しているわけではないが、自分のことを褒め