世界的権威のある英語辞典に、新たに11の日本語が追加されました。どんな言葉が追加されたのでしょうか。【写真を見る】英語辞典に新たに追加された11の日本語「Washlet」「先輩」など11の日本語が英語辞典に南波雅俊キャスター：「オックスフォード英語辞典」は、“世界で最も権威ある包括的な英語辞典”といわれていて、英語圏で使われる50万語以上の単語の意味・歴史・使用法などを解説しています。公式ホームページによると、1