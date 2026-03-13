赤磐市提供 岡山県赤磐市は13日、社会福祉法人泉学園と協定を結びました。赤磐市役所で前田正之市長と泉学園の岡粼イツヨ理事長が協定書に署名しました。 協定では、災害時に障害者の通所施設「デイセンターなずな赤磐」を、障害者や介護が必要な人など「要配慮者」の一時受け入れができる「福祉避難所」として開設・運営することを定めています。 今回の協定の締結で、赤磐市内の福祉避難所は23施設になり