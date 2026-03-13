【「ヤングアニマル」6号】 3月13日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」6号を3月13日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには“るたん”こと一ノ瀬瑠菜さんが初登場。19歳になったばかりのまっさらな瞬間をグラビアで目撃してほしい。巻末グラビアには村下小粒さんが登場している。 巻頭カラーは、原作・細音啓氏、マン