【「ヤングアニマル」6号】 3月13日 発売 価格：510円

【拡大画像へ】

白泉社は、「ヤングアニマル」6号を3月13日に発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアには“るたん”こと一ノ瀬瑠菜さんが初登場。19歳になったばかりのまっさらな瞬間をグラビアで目撃してほしい。巻末グラビアには村下小粒さんが登場している。

巻頭カラーは、原作・細音啓氏、マンガ・素与雨々氏による新連載「ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―」。人気ライトノベル作家と超画力新人の強力タッグで贈るSFバトルファンタジー。

単行本2巻が3月27日に発売される「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」と、集中連載「いぬめし」はカラー扉付きで掲載されている。

原作・あかほりさとる氏、マンガ・棚橋なもしろ氏、シナリオ協力・アカマツリョウによる「偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～」がコミックス第1巻の発売を記念して出張連載として登場している。

【一ノ瀬瑠菜さん】【村下小粒さん】【ワールドエンダー ―世界に嫌われた君とのＮ回目―】【捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～】

単行本第2巻の書影

【いぬめし】【偏差値40からの【勇者受験】 ～毒親だった私が異世界で息子を勇者の名門校に合格させます～】