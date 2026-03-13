連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」が放送され、錦織（吉沢亮）が結核で亡くなった。彼の死の瞬間こそ描かれないが、決定的なシーンをあえて省いたからこそ、錦織の残した思い、唯一無二の親友でリテラリー・アシスタントを失ったヘブン（トミー・バストウ）の心境が胸に迫った。【写真】第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」で初登場した錦織錦織が登場したのは、第19週「ワカレル、