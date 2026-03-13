【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の武田航平と渋谷謙人が、4月6日スタートの読売テレビ・ドラマDiVE枠新ドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』（毎週月曜／深夜1：29〜）でW主演を務めることが決定した。【写真】人気BL出演のイケメン俳優、前髪下ろしで雰囲気ガラリ◆「スモークブルーの雨のち晴れ」が実写化累計発行部数は70万部を突破し、「ピッコマ」、「コミックシーモア」のお気に入り登録者数20万超え、ボイスコミックのYo