完璧に整えられた食卓に憧れて自炊を始めたものの、かえって疲弊してしまう人は多い。実は、現代の家事において「ていねいさ」を追求することは、メンタルヘルスを削る危険な罠に他ならない。私たちが本当に目指すべきなのは、「ていねい」の呪縛を捨てること。文筆家・情報キュレーターの佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から一部を抜粋し、真面目な人ほど陥りやすい自炊の負のループから抜け出すヒントを探る。（