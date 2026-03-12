大分市で11日、白バイに追跡されていた原付バイクの男子中学生（13）が転倒した事故で、現場近くの防犯カメラには、白バイが約10メートルの距離を保って追跡する様子を捉えていました。 【画像をみる】原付バイクを追跡する白バイ 11日午後4時前、大分市の国道197号で白バイ隊員が交通取り締まりを実施中、信号無視が疑われる原付バイクを発見し、停止を求めました。バイクは応じずに逃走。白バイがサイレンを鳴らしておよ