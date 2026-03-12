俳優の鈴木亮平(42)が12日、自身のXを更新。主演するTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00)の視聴者プレゼントに私物を提供したことを明かした。リブートの公式Xはこの日までにTVerお気に入り登録者数140万人突破したことを報告し、その記念として鈴木と共演の俳優・松山ケンイチから提供されたというウォーターボトルを視聴者プレゼントとすることを発表していた。鈴木はこの投稿を引用し、「おお！いつのまにか140万人突破