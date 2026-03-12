起業を検討していて、どのような手続きが必要なのか事前に知りたい方もいるでしょう。起業は大きく分けて、個人事業主の場合と法人の場合があり、それぞれ流れは異なります。本記事では起業する前に決めること、手続きの流れ、融資を受ける方法を解説します。※画像はイメージ起業する前に決めておくこと起業の手続きをするまでに、まず決めておくべきことを解説します。○起業する目的を明らかにする最初に、なぜ起業したいのかを