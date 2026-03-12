日本マクドナルドは、夕方5時からパティが倍になる「夜マック」の新TVCMシリーズを3月17日から全国で放映する。本CMには、これまでのシリーズでも共演してきた妻夫木聡と伊藤沙莉が新たに「兄妹役」として登場し、夜マックの魅力をユーモアたっぷりに伝えるという。夜マック 新TVCM「夜のマックは･･･倍バーガー」篇○パティが倍になる「倍バーガー」は累計2億食を突破夜マック「倍バーガー」2018年に開始された「夜マック」は、デ