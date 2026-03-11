侍ジャパンの種市篤暉（27=ロッテ）が、存在感を放っている。【吉井理人氏インタビュー】（中）「種市篤暉はタイトル総ナメ可能な潜在能力を秘めている」ロッテでは先発ながら、侍ジャパンではリリーフ。難しい役割を担うが、WBC初登板となった7日の韓国戦では1イニングを投げ、3つのアウトを全て三振で奪った。8日のオーストラリア戦でも、2-1の八回にマウンドに上がると、先頭を145キロの宝刀スプリットで3球三振。続く打