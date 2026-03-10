開催：2026.3.10会場：東京ドーム結果：[日本] 9 - 0 [チェコ]WBCの試合が10日に行われ、東京ドームで日本とチェコが対戦した。日本の先発投手は髙橋 宏斗、対するチェコの先発投手はＯ・サトリアで試合は開始した。8回裏、さらにライトが悪送球で日本得点 JPN 1-0 CZE、7番 周東 佑京 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランで日本得点 JPN 4-0 CZE、2番 牧 秀悟 カウント3-1