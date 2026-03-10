市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きょう10日朝は雪の降った所もありましたね。小野 和久 気象予報士：そんな中、金沢駅前ではこんな風景が見られました。 小野：雪つりの取り外しです。鼓門近くの広場では、冬の間、「リンゴ吊り」と呼ばれる技法で雪つりが施されています。10日は、庭師たちが春の訪れを告げるかのように取り外していきました。市川：木々の雪吊りが外されていくと、いよいよ春