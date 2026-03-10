市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きょう10日朝は雪の降った所もありましたね。



小野 和久 気象予報士：

そんな中、金沢駅前ではこんな風景が見られました。

小野：

雪つりの取り外しです。鼓門近くの広場では、冬の間、「リンゴ吊り」と呼ばれる技法で雪つりが施されています。10日は、庭師たちが春の訪れを告げるかのように取り外していきました。



市川：

木々の雪吊りが外されていくと、いよいよ春が近づいてきたなぁって感じますね。





小野：雰囲気は春ですが、冷え込みはまだ収まりません。

小野：

あす11日朝は冷え込むでしょう。13日・金曜日は、一時、雪の降る可能性があります。



11日朝9時の予想天気図です。

小野：

きょう10日に上空にある寒気は、あす11日前半も居座ります。



気象台の11日の予報です。

小野：

加賀は午前中から晴れ、能登は午後から晴れるでしょう。朝は、輪島で氷点下1度、日中は、どちらも一桁です。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって12日も晴れますが、13日・金曜日は、一時、雪の降る可能性があります。14日・土曜日、15日・日曜日は雲が多めです。



市川：

晴れかと思えば雪マークだったり、春はいつですか？



小野：

この週間予報のあと、来週の18日・水曜日ごろには、春らしい気温に戻りそうです。



市川：

待ち遠しいですね。

