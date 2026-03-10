テレビ金沢NEWS

市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。きょう10日朝は雪の降った所もありましたね。

小野 和久 気象予報士：
そんな中、金沢駅前ではこんな風景が見られました。

小野：
雪つりの取り外しです。鼓門近くの広場では、冬の間、「リンゴ吊り」と呼ばれる技法で雪つりが施されています。10日は、庭師たちが春の訪れを告げるかのように取り外していきました。

市川：
木々の雪吊りが外されていくと、いよいよ春が近づいてきたなぁって感じますね。

小野：
雰囲気は春ですが、冷え込みはまだ収まりません。

小野：
あす11日朝は冷え込むでしょう。13日・金曜日は、一時、雪の降る可能性があります。

11日朝9時の予想天気図です。

小野：
きょう10日に上空にある寒気は、あす11日前半も居座ります。

気象台の11日の予報です。

小野：
加賀は午前中から晴れ、能登は午後から晴れるでしょう。朝は、輪島で氷点下1度、日中は、どちらも一桁です。

気象台の週間予報です。

小野：
あさって12日も晴れますが、13日・金曜日は、一時、雪の降る可能性があります。14日・土曜日、15日・日曜日は雲が多めです。

市川：
晴れかと思えば雪マークだったり、春はいつですか？

小野：
この週間予報のあと、来週の18日・水曜日ごろには、春らしい気温に戻りそうです。

市川：
待ち遠しいですね。