チェコ戦前にNetflix大会応援ソング「タッチ」を披露■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）稲葉浩志さんが10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本代表-チェコ代表の試合前にライブパフォーマンスを行った。Netflix大会応援ソングの「タッチ」を披露。全勝での1次ラウンド突破を目指す侍ジャパンにエールを送った。稲葉さんは東京ドームに設けられた特設ステージで「タッチ」を熱唱。歌い終わる