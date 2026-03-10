【寺本莉緒写真集RIO】 2026年4月1日発売 価格：2,970円 【拡大画像へ】 講談社は、4月1日に発売する寺本莉緒さんの2nd写真集のタイトルを「RIO」に決定し、表紙を公開した。なお、本書の価格は2,970円。 本書は、数々の話題ドラマへの出演を重ねる俳優・寺本莉緒さんの写真集。公開された表紙は、オーストラリア・パースにある高級ヴィラのプールサイド