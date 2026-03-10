大分市の水族館「うみたまご」で、ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生し、かわいらしい姿を一目見ようと多くの来場者が訪れています。 【写真を見る】うみたまごに白い天使！アザラシの赤ちゃん誕生わずか数週間の限定姿に飼育員もメロメロ 3月6日、ゴマフアザラシの「とまと」が屋外プールで出産したのは、メスの赤ちゃんです。誕生時は約9.7キロだった体重も、わずか3日で11.4キロまで増加。すくすくと成長しています。