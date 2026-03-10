大分市の水族館「うみたまご」で、ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生し、かわいらしい姿を一目見ようと多くの来場者が訪れています。

【写真を見る】うみたまごに白い天使！アザラシの赤ちゃん誕生 わずか数週間の限定姿に飼育員もメロメロ

3月6日、ゴマフアザラシの「とまと」が屋外プールで出産したのは、メスの赤ちゃんです。誕生時は約9.7キロだった体重も、わずか3日で11.4キロまで増加。すくすくと成長しています。

（来場者）「かわいい姿を見ることができてよかったです」

（うみたまご獣類グループ・石井雄太さん）「もう『かわいい』というのが一番です。無事に生まれてくれたのでホッとしています」

ひなたぼっこをしながらお昼寝をする穏やかな時間の一方で、プールに入って元気に泳ぎの練習をしたり、1日に5～6回おっぱいをもらったりと、活発な姿も見せています。

（うみたまご獣類グループ・石井雄太さん）「一番は健康に健やかに育ってほしいし、みんなに愛されるアザラシになってほしいです」

まだ特徴的なゴマ模様がなく、全身が真っ白な体毛に包まれているのはこの時期ならでは。ぬいぐるみのような姿が見られるのは、生後わずか2週間から4週間ほどの短い期間限定だということです。