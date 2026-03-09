タレント山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（正午）に出演。最高月収を告白した。山田は太田プロダクションに所属した経緯などを語り、給料が歩合制になったタイミングなどを語っていた。山田は歩合制になったタイミングで「お給料が6倍だったの」と明かした。Kis−My−Ft2二階堂高嗣（35）から「バカなふりして聞きますけど、最高月収いくらですか」と質問した。山田は「バブルっていう時代があったのよ。