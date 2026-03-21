タレント・山田邦子（65）が20日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。25年1月に芸能界を引退した元タレント・中居正広さん（53）について言及した。医師・木下博勝氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し、中居さんへの思いをつづった。「多くの人にとって、中居正広さんは、気づけば人生のそばにいた『特別な存在』だったのではないでしょうか。楽しいときも、しんどいときも、あの声や言葉に救われた記憶がある人