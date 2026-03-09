鶴岡市によりますと、８日の午後５時５０分ごろ、山形県鶴岡市黒川仲村地内の田んぼでクマ１頭が目撃されました。クマの体長は１メートル未満だということです。 【写真を見る】近くには神社や小学校も...鶴岡市でクマ1頭目撃（山形） クマのその後の行方はわかっていません。 近くには神社や小学校があります。 市が注意を呼びかけています。