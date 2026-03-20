「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、元アイドルのカウアン・オカモトが“叛逆の悪童”レオと対戦し、判定５−０で勝利した。前日会見ではレオがフェイスオフで不意打ちタックルを見舞い、そのまま乱闘に。カウアンが激怒する場面もあった。赤のドレッドヘアで登場したカウアン。ゴングから果敢に前に出てくるレオに