フードコートに名店4店舗関西エアポートは2026年3月3日、関西空港の第2ターミナル（国内線）を4月1日にリニューアルオープンすると発表しました。【画像】えっ…これが「大改造後の関西空港T2」全貌です2012年にオープンした同ターミナルは、2025年8月よりリノベーション工事が進められていました。今回のリニューアルでは、自動手荷物預け機やスマートレーンを備えた保安検査場が拡張され、よりスピーディな搭乗手続きが可能