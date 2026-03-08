この記事のポイント2025年10月15日付で健康活動連携協定を締結2026年2月25日に東京慈恵会医科大学で調印式を実施目的は地域社会への貢献、人材育成、学問分野横断での社会課題解決1881年の成医会講習所と1863年のヘボン塾に由来する歴史的交流を背景に連携明治学院大学と東京慈恵会医科大学が2025年10月15日付で健康活動連携協定を締結し、2026年2月25日に調印式を行いました。今回の連携は、大学の知見を地域社会に還元しながら、