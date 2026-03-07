GoogleがPixel向け新機能「Feature Drop」の2026年3月分を提供開始！Googleは3日（現地時間）、同社が開発・販売する「Pixel」ブランドのスマートフォン（スマホ）やスマートウォッチに提供する新機能「Pixel Feature Drops」の2026年3月分を提供開始したとお知らせしています。おおよそ3カ月ごとにリリースおよび案内されるPixel Feature Dropsですが、今回は昨年12月の提供に続いてとなり、新機能はそれぞれすでに同日より順次提