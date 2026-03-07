Googleが新機能「Pixel Drop」の2026年3月分を発表！スマホ向け詐欺検出機能が日本などでも利用可能に。この曲なに？は単独アプリに

Googleが新機能「Pixel Drop」の2026年3月分を発表！スマホ向け詐欺検出機能が日本などでも利用可能に。この曲なに？は単独アプリに