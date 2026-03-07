Googleが新機能「Pixel Drop」の2026年3月分を発表！スマホ向け詐欺検出機能が日本などでも利用可能に。この曲なに？は単独アプリに
|GoogleがPixel向け新機能「Feature Drop」の2026年3月分を提供開始！
Googleは3日（現地時間）、同社が開発・販売する「Pixel」ブランドのスマートフォン（スマホ）やスマートウォッチに提供する新機能「Pixel Feature Drops」の2026年3月分を提供開始したとお知らせしています。おおよそ3カ月ごとにリリースおよび案内されるPixel Feature Dropsですが、今回は昨年12月の提供に続いてとなり、新機能はそれぞれすでに同日より順次提供が開始されており、今後数週間に渡って段階的に提供されるとのこと。
さらに友達とレストランのアイデアについてテキストでやり取りしている時に「マジックサジェスト（Magic Cue）」がGeminiを使ってぴったりのお店を探すように促してくれ、タップするだけでチャット内に新しいウィンドウを開き、会話に基づいたレストランの選択肢を表示します。加えて「この曲なに？（Now Playing）」が単独のAndroidアプリとしてリリースされたほか、ホーム画面に合ったカスタムアイコンを生成できるようになったり、
他にも「スナップショット（At a Glance）」で最適な帰宅ルートを検索したり、最新の金融情報を入手したりなどが行えたり、詐欺検出機能が日本やフランス、イタリア、スペイン、メキシコ、ドイツでも利用できるようになり、特にインドでは通話メモを使えば電話での会話を簡単に振り返ることが可能となり、Pixelスマホが通話を録音・文字起こししてくれるため、必要なときにいつでも簡単に通話内容を振り返ることができます。
一方、スマートウォッチ「Pixel Watch」ではスマホのセキュリティーを積極的に確保するようになり、誤ってスマホを置き忘れた場合は即座にアラートを送信して範囲外に出るとすぐにスマホを自動的にロックし、さらに接続されたスマートウォッチとスマホによってより迅速な本人確認が可能になります。またPixel Watch 4に搭載された直感的な片手ジェスチャーがPixel Watch 3にも拡張され、Pixel Watch 4の衛星SOSがアメリカ以外にもカナダなどでも利用可能になったということです。
（1）かこって検索でスタイルを見つける
かこって検索で新しいスタイルを見つることができるようになります。例えば、画像に写っている服装を全体で囲むだけで、上着から靴までのすべてアイテムを検索してくれます。インスピレーションが湧いた時にいちいちアイテムを探す必要はもうありません。
（2）かこって検索で試着してみましょう
かこって検索を使って気に入ったスタイルを見つけたら商品をタップすると、新たに「試着」ボタンを選択すれば、自分の写真をアップロードするか、モデルを選択することによってバーチャル試着ができるようになります。これにより、自分のスタイルに合うかどうか判断するのに役立ちます。
（3）この曲なに？がNow Playingアプリに
Now Playingアプリは周囲で流れている音楽を追跡して履歴に追加します。お気に入りの曲や発見した曲をまとめてひと目で確認して曲をタップするだけでお気に入りの音楽アプリで再生できます。
アプリ名：Now Playing
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：Google LLC
バージョン：2026.03.02.877359875.0-release
Android 要件：1.6 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.pixel.nowplaying
（4）カスタムアイコン
5つのアイコンスタイルから選ぶと、ホーム画面のアイコンを統一感のあるデザインになり、あっという間にスマホの見た目を一新できできます。
（5）スナップショットで最新情報をゲット
At a Glanceを使用すると、ロック画面で重要な情報を確認できます。リアルタイムの交通情報や遅延アラートで通勤が楽になり、スポーツのライブスコアで重要なプレーをリアルタイムで確認でき、市場の動向で常に先手を打つことができます。これにより、必要な情報が必要なときに表示されるようになります。
（6）マジックサジェストによるレストランのおすすめ
ぴったりのお店を見つけるのがずっと簡単になりました。友達とレストランのアイデアについてテキストでやり取りしている時にマジックサジェストがGeminiにぴったりのお店を見つけるお手伝いをしてくれることを知らせてくれます。タップするだけで、Geminiが新しいウィンドウを開き、会話に基づいたレストランの選択肢を表示します。チャットを離れる必要がないため、友達との会話をずっと楽しめます。
（7）忙しい仕事はGeminiにお任せください
日々のルーティンタスクをGeminiに任せれば、大切なことに集中できます。電源ボタンを長押しするだけで、Geminiが次の買い物カートの計画や配車の予約、いつもの注文の再注文などの複数のステップが必要なタスクをバックグラウンドでアプリと連携して処理してくれます。タスクの確認や終了もできるため、さまざまなルーティンを制御可能となります。なお、この機能はPixel 10シリーズおよびGalaxy S26シリーズ向けにGeminiアプリのベータ版機能として数日中にリリースされ、まずはアメリカと韓国にて利用できるということです。
（8）Pixelスマホのデスクトップモードが利用可能に
PixelスマホをUSB Type-Cケーブルで外部モニターに接続すると、マルチウィンドウデスクトップモードが利用可能になります。この機能によってスマホが生産性ハブとなり、複数のアプリを並べて実行できるようになります。またノートパソコンを使わずに複雑なマルチタスクを処理する最も簡単な方法です。
（9）Pixel Tabletのデスクトップウィンドウ
デスクトップウィンドウ機能を使用すると、複数のアプリを自由形式のウィンドウで同時に実行できます。ノートパソコンと同じようにアプリのサイズを変更したり、重ね合わせたり、画面上の任意の場所に配置したりできます。
（10）快適なディスプレイカラーフィルタリングモードが追加
画面が少しうるさく感じることがあります。この新しいディスプレイカラーフィルタリングモードは高輝度の色相を柔らかくし、彩度の高い色をトーンダウンすることで、視覚的な刺激を軽減します。より穏やかで落ち着いた画面を作り出すことによってデジタル眼精疲労を防ぎ、PixelスマホやPixel Tabletを快適に一日中使用できます。
（11）ガイドフレーム
Geminiで強化されてより多くの言語で利用できるようになった「ガイドフレーム」を使えば、自信を持って完璧な写真を撮影できます。この機能はファインダーを通してリアルタイムの説明音声と触覚フィードバックを提供し、視覚障がいのある方や弱視の人でもシーンを詳細かつ自然に把握できるようにします。これにより、夕焼けを撮影する時でも集合写真を撮影する時でもPixelスマホならインターネットに接続していなくてもすべての撮影を個別にそして簡単にフレーミングできます。
（12）スポンジ・ボブ テーマパック
季節ごとのスポンジ・ボブのテーマパックでPixelスマホやPixel Tabletを瞬時にカスタマイズできます。ワンタップで壁紙、アイコン、GIF、サウンドを映画にインスパイアされたデザインに変更可能です。
（13）新しい外部カメラをサポート
PixelスマホをUSB経由でWebカメラにしたり、デジタル一眼レフカメラやその他のスマホのカメラに接続して人気のソーシャルアプリを使ってさまざまな角度からストリーミングし、驚くほど臨場感溢れる動画をより簡単に撮影できるようになりました。
（14）ジャーナルアプリのAI機能がPixel 9シリーズに拡張
Pixel 9シリーズのジャーナルアプリはより使いやすく、パーソナライズできるようになりました。リフレクションやトピックの振り返り、ムードIDといったAI機能を活用して新たな自己表現の方法を見つけ、健全な内省の習慣を身につけましょう。さらに画像ベースのプロンプトに対して親指を立てたり下げたりすることによってより細かくフィードバックを送れるようになりました。これらのアップデートによってこれまで以上に簡単に考えを記録して日々の生活の中で支えられていると感じられるようになります。
（15）人気機能をより多くの地域と言語で利用可能に
Pixelの利便性を世界中のより多くの人に提供し、強力なAIを活用した詐欺師が電話でよく使う話し方を検知して警告するGoogleの詐欺検出機能が新たに日本やフランス、イタリア、スペイン、メキシコ、ドイツで利用できるようになりました。またインドでは通話メモを使用して会話を録音し、その会話の完全な記録を生成できるようになりました。また携帯電話が日本語に設定されている場合はAIを活用した通知の要約を使用して忙しい会話に早く追いつくことも可能となっています。
（16）Pixel Watchでスマホを保護
Pixel Watchはスマホのセキュリティーを積極的に確保するようになり、誤ってスマホを置き忘れた場合は即座にアラートを送信して範囲外に出るとすぐにスマホを自動的にロックします。さらに接続されたスマートウォッチとスマホによってより迅速な本人確認が可能になりました。これにより、スムーズで安全なアクセスを実現します。
また持ち物は常にタップひとつで見つかるので安心でき、Pixel Watchの「Find Hub」を使えば、置き忘れた製品や必需品も手首から数秒で見つけることができます。Bluetoothの到達圏内の製品であれば、直接鳴らすことができ、圏外の場合でも製品の位置情報と地図上の道順が表示されます。
（17）Pixel WatchでAIを活用した魔片手ジェスチャーを活用しよう
Pixel Watch 4に搭載された直感的な片手ジェスチャーがPixel Watch 3にも拡張されました。食料品を運んでいるときやコーヒーを取っているときでも手首をダブルピンチまたは回すだけで、電話に出たり、写真を撮ったり、ワークアウト中の音楽を一時停止したりできます。これらはすべて画面に触れることなく行えます。
さらにセキュリティーを損なうことなく、より便利に支払いができるようになり、新しいエクスプレス決済機能をオンにして有効にすると、Pixel Watchをリーダーにかざすだけでお支払いが完了します。そのため、わざわざ「Google Wallet」アプリを開く必要はありません。
（18）安全と警戒を怠らない
Pixel Watchをさらになくてはならない存在にするため、安全ツール群を拡充しています。新しいスタンドアロンの地震アラートは近くで発生した地震をリアルタイムで通知して数秒前に警告を発することによって安全対策を講じることができます。またPixel Watch 4にてアメリカ本土で初めて導入された衛星SOSが新たにカナダやヨーロッパ、アラスカ、ハワイでも利用できるようになります。
記事執筆：memn0ck
