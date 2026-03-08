8打席無安打だった近藤健介を四球で歩かせた代償はあまりにも残酷だった。去る3月7日、韓国代表は東京ドームで行われた「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドの日本戦で6-8と惜敗した。チェコとの初戦を11-4で制していた韓国は1勝1敗となった。【写真】韓国イケメン主将は「日本代表」にもなれる理由勝負の分かれ目は5-5で拮抗していた7回裏だった。リュ・ジヒョン監督は接戦を繋ぐ投手として、2025シーズ