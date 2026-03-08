香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズは、7日の試合結果をもって、香川ファイブアローズの8位以上が確定し「B3リーグ プレーオフ 2025-26」への進出が決定しました。 残りの「B3リーグレギュラーシーズン 2025-26」の試合結果によって、ホーム開催権や組み合わせが決定します。 7日時点で、B3リーグ プレーオ