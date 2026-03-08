『売れなければ里親を探すしか…』そう言われた、ショーケースに入らないほど成長したわんこの7年後の姿が大きな話題を集めています。思わず涙腺が緩んでしまう感動的な光景には「ご縁って不思議ですね」「幸せそうなお顔♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ケースに入らないほど成長し『売れずにいた犬』→店員に『里親を探す』と言われ…感動的な『7年後の光景』】 ケー