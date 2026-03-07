[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 藤枝 1-1(PK6-5) 磐田 藤枝総合]藤枝MYFCは7日、蒼藤決戦と称されるジュビロ磐田との一戦をPK戦の末に制した。槙野智章監督は試合後のフラッシュインタビューで「選手たちが最後までタフに戦った」と労った。静岡県勢同士の対戦となったこの試合。藤枝は前半20分過ぎにルーキーMF近藤優成が負傷交代を強いられると、1-1の前半アディショナルタイムにはボールのないところで10番MF菊井悠