4月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする宮舘涼太（Snow Man）主演のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』に佐藤江梨子、丸山智己、番家天嵩、石田ひかりが出演することが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。 参考：『ターミネーターと恋しちゃったら』主題歌はSnow Manの新曲宮舘涼太「攻めた楽曲」 本作は、400年後の未来からやって来た