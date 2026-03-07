4月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする宮舘涼太（Snow Man）主演のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』に佐藤江梨子、丸山智己、番家天嵩、石田ひかりが出演することが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。

本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドと、アラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。未来からきたヒト型ロボットの時沢エータ役で宮舘が主演を務め、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみを臼田あさ美が演じる。そのほか、Travis Japanの松倉海斗、長井短、矢吹奈子、水嶋凜、南海キャンディーズの山粼静代（しずちゃん）、そして勝村政信の出演が決定している。

くるみと同期入社のファッション誌編集部員・富野美晴を演じるのは佐藤。美晴は恋愛から遠ざかっていたくるみがエータに恋している様子に気づいて、付き合うようけしかけるが、まさかエータの正体がアンドロイドとは思っていない。佐藤は宮舘がドラマ初出演を果たした『ぬけまいる～女三人伊勢参り』（2018年／NHK総合）で共演しており、「そのときのこと覚えていてくださって…。なんていうか、甥っ子が育っている…みたいな感覚で、すごくうれしいです！」と本作での再会を喜んだ。

週刊誌の編集長・赤松明久を演じるのは丸山。くるみの能力を高く評価している赤松は、視野を広げてもらうため彼女を少女漫画編集部に送りだした元上司で、丸山は「赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたら…」と役柄への思いを打ち明けつつ、「ぶっ飛んだおはなしですが、それ故にものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっています」とアピールした。

400年後の未来からエータを現代に送り込んだ、くるみの子孫・時沢レオを演じるのは番家。レオはエータを心配し時々現代にやって来るため宮舘との共演シーンが多く、「（宮舘さんは）よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。“寒くない？”って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているので、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！」と“座長”を慕っている。

そして、くるみとエータが暮らすマンションの大家・南風董子を演じるのが石田。董子は世話好きで、エータのことをくるみの婚約者とカン違いして2人を応援する役どころだが、石田はかねてから大家さん役に憧れがあったそうで、今回のオファーが「とてもうれしかった」とのこと。「ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと…。私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています」と、おおらかでやさしい董子をほのぼのと演じている。

あわせて、細部までこだわりのつまったポスタービジュアルが公開。どんな“壁”があろうともヒロインを護り抜くアンドロイド・時沢エータ（宮舘涼太）の魅力を最大限に伝えため、“壁穴”がエータとくるみ（臼田あさ美）の“恋”を予感させる“ハート型”にぶち抜かれている。また、少女漫画雑誌の編集部が舞台ということもあり、漫画のコマやオノマトペをイメージしたデザインで、登場人物たちの個性も表現。未来感と現代感の両方が感じられる色合いも意識されている。

佐藤江梨子（富野美晴役）コメントオファーを受けたときの率直な気持ちSF映画を見て育ってきた世代なので、うれしかったですね。このドラマはSFファンタジーであり、ラブコメディーでもあるので、どういう作品になるんだろうと、とても興味がわきました。脚本を読んでも、次はどうなるのか全然、想像がつきません！

宮舘涼太と共演した印象本当に役になりきっていらっしゃって、おめめキラキラ、顔色ひとつ変えず頑張っていらっしゃいます。私、宮舘さんが初めてドラマに出演された作品でご一緒しているのですが、“そのときのこと覚えていらっしゃいますか？”とお聞きしたら、すごく覚えていてくださって…。勝手ながら、なんていうか、甥っ子が育っていく…みたいな感覚で、とてもうれしいです。心から応援しています！

現場の雰囲気についてそれこそ舘様と臼田あさ美さんがいつも明るく盛り上げてくださるので、私たちはのんびりやらせていただいています！ 私はファッション誌の編集者を演じていますが、編集の方って個性的な人が多いと思うので、そこを誇張しながら演じています。

もしもターミネーターと恋しちゃったら、どんなことをしたいか？エータは400年後の未来からやって来ますが、私はあと40年後の未来が心配（笑） すっとぼけたことばかりしでかすと思うので、ドラえもんみたいなロボットと一緒に暮らしたいな。「こらこら、危ないぞ！」みたいにロボットに注意してもらいながら暮らしたいです（笑）

視聴者にメッセージとても楽しいSFファンタジーラブコメディーです。キュンってしながら、次の展開が想像できないお話になっていると思うので、ぜひ“タミ恋”を流行らせてください！

丸山智己（赤松明久役）コメントオファーを受けたときの率直な気持ちタイトルを聞いてイメージがまったくわかなかったのですが、とにかくすごい企画を考えたなと思って…。もう撮影が楽しみでしかなかったですね。なんといっても、ストーリーがものすごくぶっ飛んでいるじゃないですか！ いきなり僕の常識を壊されましたし、脚本もすごく面白くて、ドキドキしながら最後まで読みました。

現場の雰囲気について僕は、勝村（政信）さんと臼田（あさ美）さんとの共演シーンがほとんど。臼田さんとは子育ての話で盛り上がりましたし、勝村さんはプライベートでも仲良くさせてもらっている大好きな先輩ですので、緊張感はありながらも、すごく楽しくやらせていただいています。 僕が演じる赤松はエータさんとも絡んでいないですし、アンドロイドの存在も知らないので、どういうテンションでいたらいいのかと思いつつも、赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたらなと考えています。

もしもターミネーターと恋しちゃったら、どんなことをしたいか？僕は現実主義者なので…ターミネーターに恋をさせてほしいですね。どんなアクションに対し、どんな気持ちになるのか、たぶん相手はすごくわかっているわけですよ。でも僕はあまのじゃくなので、理解されすぎると、逆にエッと引いてしまう。おそらくそこも計算してくれるんじゃないかな。どんなふうに僕を攻めてくれるのか、そういうところが楽しみです。

視聴者にメッセージぶっ飛んだおはなしですが、ぶっ飛んでいるが故に、ものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっていると思います。ぜひご覧ください。

番家天嵩（時沢レオ役）コメントオファーを受けたときの率直な気持ちレオが未来から来る子孫の役だとわかったとき、最初に気になったのが服装でした。400年後ってどんな感じの服になっているのかなと思ったら、まさかの銀ピカでした。でも意外に着心地がよくて快適に過ごしています（笑）髪は最近少し伸ばしていたので抵抗はあったんですけど、坊主にしました。やっぱり楽なので、これからしばらく坊主生活が続くと思います。あと、目のメークでも未来人っぽさを増しています！

宮舘涼太と共演した印象よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。「寒くない？」って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているのですが、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！

もしもターミネーターと恋しちゃったら、どんなことをしたいか？空を飛べるなら背中に乗って世界中を飛んで旅したいです。スピードを出してもらって、いろいろなところ、旅してみたいです。

視聴者にメッセージレオが400年後からこの銀ピカな服装でやってくるので、そこをぜひ見てください！

石田ひかり（南風董子役）コメントオファーを受けたときの率直な気持ち大家さん役に憧れがあったので、とてもうれしかったです。ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと思っています。私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、その都度、大家さんに恵まれてきました。引っ越した後も年賀状をやり取りしている方も…。歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています。

宮舘涼太、臼田あさ美と共演した印象もちろん活躍はずっと拝見してきましたが、舘様とご一緒するのは今回が初めてです。落ち着いた大人の男性だなと思いました。今度、ステージ上の舘様もぜひ拝見したいです。あさ美ちゃんは本当に素敵な俳優さんだなと思ってずっと見てきたので、今回の共演がとてもうれしくて…。眼福だなと思いながら過ごしています。

もしもターミネーターと恋しちゃったら、どんなことをしたいか？屈強オブ屈強でしょうから、悪い人から守ってもらいたいですね。空も飛んでもらいたい！

視聴者にメッセージ本当に楽しいドラマになると思いますので、ぜひみなさん楽しみにしていてください。私にはかわいい相棒（＝フレンチブルドックのアンドレ）もいますのでその子にもぜひご注目ください。（文＝リアルサウンド編集部）