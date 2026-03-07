毎年、世界中で多くの警察官が職務中に命を落としている。市民の安全を守るために現場へ駆けつけた警察官が、二度と帰らぬ人となる現実は、日本も例外ではない。 3月7日は、国際刑事警察機構（ICPO、通称インターポール）が定める「殉職警察官国際追悼の日」（International Day of Remembrance for Fallen Police Officers）だ。 この日はICPOに加盟するそれぞれの国・地域で、夕暮れ時に各国のランドマー