ABEMAは3日、声優バラエティー番組『声優と夜あそび 火【下野紘×入野自由】#34』を放送。入野自由のMC卒業を発表した。【写真】まるでガンマン？手にはゴム銃でシュールな下野紘＆入野自由放送では、ジャンルを問わずその道のプロから学ぶ人気企画「プロから学べ！幅ひろくやってみゆ」を実施。7ヶ月ぶりの開催となった今回は、“ゴム銃”のプロが登場し、下野と入野が童心に帰って“ゴム銃”作りと早撃ち対決に挑戦した。