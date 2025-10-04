新作テレビアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』が、10月5日（日）朝9時よりフジテレビ他にてついに放送スタート！『DEGIMON BEATBREAK』は1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム『デジタルモンスター』を原作としたアニメシリーズの最新作。同シリーズは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』からTVシリーズ全9作、劇場映画全13タイトルが制作されており、本作は2021年から2023年まで放送された『デジモンゴーストゲーム