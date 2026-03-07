Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）の初日（６日）にチーム崩壊の危機を露呈したアストンマーティンが、今季からコンビを組んで本格復帰したばかりのホンダとの契約破棄を模索しているとの?衝撃報道?が海外で飛び出した。アストンマーティンはプレシーズンテストでパワーユニット（ＰＵ）にトラブル続きで懸念が高まっていたが、開幕戦初日から想像以上の深刻な状況を露呈。フリー走行１回目（ＦＰ１）ではラ